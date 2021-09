Saadi Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi qui a été déposé et tué lors d’un soulèvement de 2011, a été libéré par les autorités libyennes selon les médias. Agé de 47 ans Saadi a immédiatement pris l’avion pour Istanbul, a déclaré dimanche une source officielle à Reuters. Après s’être enfui vers le Niger lors du soulèvement de 2011, Saadi Kadhafi a été extradé vers la Libye en 2014 et a été depuis emprisonné à Tripoli. Il a été accusé de crimes commis contre des manifestants en 2011 et d’avoir tué en 2005 l’entraîneur de football libyen Bashir al-Rayani.

L’ancien footballeur professionnel a été acquitté du meurtre d’al-Rayani en avril 2018. D’après une source au parquet, le procureur général a demandé, depuis plusieurs mois, l’exécution de la décision relative au fils de l’ancien président dès que toutes les conditions requises auront été remplies. Selon la même source, il était libre de rester dans le pays ou de partir. Une autre source officielle a confié à Reuters que la libération de Saadi Kadhafi résultait de négociations impliquant de hauts responsables tribaux et le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibeh.

Une décennie de chaos

Une autre source a déclaré à l’agence de presse que les négociations impliquaient également l’ancien ministre de l’Intérieur Fathi Bashagha. Au cours des 10 années qui ont suivi le soulèvement, la Libye a connu le chaos, la division et la violence. En dehors du père, trois autres fils Mouammar Kadhafi ont également été tués. En 2020, un cessez-le-feu avait mis fin aux combats entre factions et a ouvert la voie à des pourparlers de paix et à la formation d’un gouvernement de transition en mars. Des élections sont prévues en décembre.