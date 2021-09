Alors que Lionel Messi fera son retour dans la soirée de ce mardi 28 septembre sur la pelouse du Parc des Princes pour le match contre Manchester City dans le cadre de la Ligue des Champions, le sponsor de l’ancien attaquant du Fc Barcelone a lancé une vaste opération commerciale. Dans toute la région parisienne, plusieurs milliers de ballons signés par l’Argentin seront distribués par Adidas.

“Encourager la jeunesse…”

L’objectif de la marque sportive à travers cette initiative est de «célébrer le football et transmettre un message à la future génération». Adidas voudrait «encourager la jeunesse à croire en ses rêves et dans les possibilités que représentent le football et le sport en général». Une vidéo conçue à cet effet fait la promotion de l’initiative. On peut notamment voir dans cette séquence, Lionel Messi au milieu de plusieurs milliers de ballons frappés de l’effigie d’Adidas.

4 lieux pour avoir les ballons

Sur le toit d’un immeuble, l’actuelle star du club francilien semble vouloir faire lui-même la distribution. Il a notamment tapé dans l’un des ballons qui a fini sa course dans les mains d’une petite fille après avoir parcouru toute la capitale française. On retient que quatre centres seront choisis pour la distribution de ces milliers de ballons. Les bénéficiaires devront se rendre soit à la Place de la République, au Châtelet, Barbès ou sur les Champs-Elysée.