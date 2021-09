A quelques heures de la visite du président sénégalais Macky Sall à Touba, toutes les dispositions ont été visiblement prises pour renforcer la sécurité dans la zone. Selon les informations rapportées par le média sénégalais Seneweb, la gendarmerie aura déployé un important dispositif sécuritaire au niveau du centre hospitalier de la cité.

Un centre sera inauguré

Le centre qui sera inauguré dans quelques heures par le président de la République fait objet d’une surveillance particulière par les éléments de la gendarmerie nationale du Sénégal. Ces dispositions viennent renforcer les déclarations qui ont été faites par le député Cheikh Abdou Mback Bara Dolé. A la faveur d’une interview qu’il a accordée à iGFM, le député membre de la coalition Bokk Guis Guis faisait remarquer qu’un accueil très chaleureux sera réservé au président sénégalais malgré leur divergence d’opinion.

“On déroulera un tapis rouge…”

« On déroulera un tapis rouge entre Touba et Diourbel pour l’accueillir si le Khalife nous le demande. Il demande à tous les mourides de réserver un accueil chaleureux à son hôte, donc nous ne serons pas en reste. En plus, il vient procéder à l’inauguration d’une infrastructure sanitaire au bénéfice de Touba et sa population. Nous nous en réjouissons », avait déclaré l’homme politique sénégalais au cours de son interview.