Emmanuel Macron s’est exprimé à l’issue du Beauvau de la sécurité. Plusieurs grandes annonces ont été faites, notamment autour du contrôle de l’action policière, mais aussi du renforcement de la sécurité en France. Selon le président français, le gouvernement va « augmenter significativement, c’est-à-dire doubler en dix ans la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique (…) Cet objectif, nous pouvons le tenir ».

Objectif principal : permettre une meilleure présence policière sur le terrain et renforcer la sécurité dans tout le pays. « Il faut dégager les policiers des tâches administratives en développant les missions des personnels. Il faut aussi réexaminer le temps de travail pour renforcer la capacité des unités de terrain… Les cycles horaires sont devenus illisibles en la matière. Je demande que le ministre de l’intérieur puisse conduire ces discussions sur les cycles horaires pour que, d’ici au 1er janvier, elles soient finalisées. » a ajouté le président français.

Violences policières et critiques contre l’IGPN

Concernant la polémique autour de l’impunité de la police française dans les cas de violences policières, le président Macron a voulu apporter une piste de solution. « Nous devons tendre à l’irréprochabilité (…) Quand il y a des fautes, elles doivent être sanctionnées, quand on aime nos forces de l’ordre, on ne leur passe pas tout (…) Voilà pourquoi je proposerai aux présidents des chambres parlementaires que, sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement, soit créée une instance de contrôle parlementaire des forces de l’ordre qui pourra procéder à l’évaluation de leur action. » a annoncé le président français. Dans un futur proche, les bases d’une police plus aguerrie face aux menaces digitales ont été annoncées par Emmanuel Macron. Selon lui, il faudrait que la police puisse mieux faire face à la cybercriminalité et aux escroqueries digitales.