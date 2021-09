Les désaccords entre le gouvernement malien et la France continuent de faire la une de la presse internationale. En effet, le Mali s’est rapproché de la société militaire privée russe Wagner pour former ses militaires et assurer la protection de certaines personnalités politiques.

Ce rapprochement est vu d’un mauvais œil par la France

Même si aucune décision n’a été prise par le pouvoir malien, plusieurs médias avaient indiqué que les autorités du pays étaient sur le point de conclure un accord avec Wagner pour l’envoi d’un millier de mercenaires. Cependant, ce rapprochement est vu d’un mauvais œil par la France qui estime que la présence militaire russe est « incompatible » avec le maintien des forces françaises au Mali. La situation a été abordée le samedi 25 septembre 2021, par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, qui a critiqué l’Hexagone. Après avoir confirmé le rapprochement entre le gouvernement malien et une société privée militaire russe, il a déclaré que la France n’a rien fait contre les terroristes au nord du Mali. En marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, il a estimé que les Français « n’ont rien fait et ce sont les terroristes qui mènent la danse. Pour rappel, 52 soldats français sont morts au combat depuis le début de cette opération extérieure, il y a huit ans ».

L’« abandon en plein vol de la France »

Notons que le Premier ministre malien Choguel Maïga avait aussi confirmé le rapprochement de son pays avec la société russe Wagner, tout en critiquant l’« abandon en plein vol de la France » qui oblige le pays à chercher ailleurs. « La nouvelle situation née de la fin de l’opération Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l’exposant à une espèce d’abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome ou avec d’autres partenaires » a-t-il déclaré.