Alors que la candidature du polémiste français Éric Zemmour à la prochaine élection française semble se préciser, Marine Le Pen, cheffe du parti d’extrême droite Le Rassemblement National, a donné son avis sur celle-ci. Face à plusieurs journalistes, la femme politique a déclaré ce samedi 11 septembre 2021, qu’elle n’approuvait pas la « théorie selon laquelle la France attend un Trump », soulignant qu’elle l’avait fait savoir à l’écrivain, en personne.

Une candidature d’Éric Zemmour ne fait pas peur à Marine Le Pen

Marine Le Pen pense par ailleurs qu’Éric Zemmour se présentera effectivement à l’élection présidentielle française. Cependant, elle a estimé qu’il « n’ira pas jusqu’au bout ». A l’en croire, « quand on fait des affiches “Zemmour président” et qu’on recherche des parrainages, c’est qu’on est candidat », soulignant que pour une campagne présidentielle il est nécessaire d’avoir « un projet, l’avoir maturé, des équipes, et réunir des parrainages ». En fin de compte, une candidature d’Éric Zemmour ne fait pas peur à Marine Le Pen, puisque cette dernière a indiqué que cela ne l’angoisse ni l’inquiète. « On regarde cela avec beaucoup de calme » et sans « fébrilité » a-t-elle ajouté.

Pour rappel, le polémiste français n’a pas pour le moment confirmé sa candidature pour la présidentielle française. Actuellement, il fait la promotion de son nouveau livre à paraître à la mi-septembre, intitulé La France n’a pas dit son dernier mot.