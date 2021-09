La patronne du Rassemblement National a déposé une plainte après la publication de son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. La confidence aura été faite par un de ses proches. La situation se serait produite au cours de cet été suite à un recours qu’elle a eu à un service commercial.

Selon les informations rapportées sur cette situation, des inconnus auraient commencé par appeler sans arrêt le numéro de Marine Le Pen. C’est alors qu’elle a compris que son numéro de téléphone avait été diffusé sur les réseaux sociaux. Il aura donc fallu que la femme politique française mette hors réseau ce numéro de téléphone qui est soudainement devenu public. « Je m’inquiétais, elle ne me répondait plus ! », a confié un cadre du Rassemblement National qui n’arrivait plus à joindre Marine Le Pen.

“Les coups de fil n’arrêtaient pas”

« Les coups de fil n’arrêtaient pas », a poursuivi ce proche de la patronne du Rassemblement National. Ce dernier indique que la candidate à la prochaine élection présidentielle en France avait dû changer de numéro de téléphone suite à cet incident. Un autre élu de sa formation politique a essayé de rassurer que la femme politique n’avait pas été traumatisé par cette situation. « Elle ne vient pas d’une famille qui se laisse intimider », a lancé cet élu du Rassemblement National.