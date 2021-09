Le roi Pelé demeure une légende internationale du football. En effet, durant plusieurs années, l’ancien joueur brésilien aujourd’hui âgé de 80 ans, a marqué les esprits de nombreux fans du ballon rond de part ses nombreuses réalisations sur le terrain. Cependant, sa santé a été dernièrement affectée, le conduisant notamment à subir une intervention chirurgicale au côlon.

Il a fait « plusieurs pas » lors de sa convalescence

Au grand bonheur de ses fans, sa fille Kely Nascimento a donné, le vendredi 24 septembre 2021, des nouvelles rassurantes dans un post sur le réseau social Instagram, indiquant qu’il a fait « plusieurs pas » lors de sa convalescence. Malgré son état de santé, Pelé reste toujours connecté au football et n’a pas manqué d’adresser ses félicitations au nouveau joueur du Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Avec ses nombreuses réalisations, la Pulga dépasse désormais le roi Pelé qui détenait à lui seul le nombre record de buts marqués en sélection en Amérique du sud. Toujours sur Instagram, il a écrit : « Je ne pouvais pas laisser passer l’occasion de te féliciter pour avoir établi un nouveau record au début du mois. Ton talent est incroyable », tout en ajoutant : « J’espère que tu vas gagner beaucoup plus encore, aux côtés de mes amis Neymar et Mbappé ».

Ces mots sont allés droit au cœur de l’attaquant brésilien du PSG, Neymar, qui a saisi l’occasion pour faire une promesse à Pelé. « Tu peux être sûr que nous allons faire notre possible pour être heureux cette année. Bon courage pour ta récupération, le Roi » a-t-il répondu.