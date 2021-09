Depuis hier mardi, l’international ivoirien Serge Aurier ne fait plus parti de l’effectif du club anglais de football Tottenham. Sur le site officiel du club anglais, l’ivoirien a évoqué de nouveaux défis à relever. « J’ai vraiment apprécié ma période chez les Spurs et je voudrais remercier le club et les fans. Mais je sens qu’il est temps pour moi de me tourner vers un nouveau défi », peut-on lire sur le site du club.

Serge Aurier, a donc la possibilité de rechercher un nouveau club avec lequel il va poursuivre sa carrière. Selon des sources généralement bien introduites, le club anglais par le biais d’un communiqué rendu public, a fait part à ses fans de la la « résiliation mutuelle » du contrat de l’international l’ivoirien. Pour rappel, l’international ivoirien avait rejoint le club anglais après avoir fait parti de l’effectif du club de la capitale française, il y a 4 ans.