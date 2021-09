Dans un communiqué, le porte-parole du commandement de l’État de Kwara du Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria(NSCDC) , Babawale Afolabi, a révélé qu’un homme de nationalité béninoise répondant au nom de Adamu Sabi Sime a confessé avoir eu des rapports sexuels avec sa mère biologique.

” Le jeudi 9 septembre 2021, un certain Mallam Bandede, le chef du district de la communauté de Mosne Had dans la zone d’administration locale de Kaiama, dans l’État, a signalé un acte incestueux commis par un certain Adamu Sabi Sime et sa mère, Fati Sime, de la même communauté” , explique le communiqué. Selon le commandement, la mère et ses fils vivaient illégalement au Nigeria, ajoutant que les suspects avaient été arrêtés et remis au service nigérian d’immigration pour une vérification des antécédents et d’autres actions.

« Des hommes de l’unité de renseignement et des agents du NSCDC à Kaiama sont passés à l’action et le résultat des enquêtes a établi le fait que la mère (Fati) a trois enfants pour son fils biologique.» , a déclaré le porte-parole du commandement. Une enquête plus approfondie a confirmé que le frère cadet de l’accusé couchait aussi avec sa mère. Ce dernier a pris la fuite, il est donc actuellement recherché par le commandement.