Lors de son procès pour trafic sexuel à Brooklyn, la star du R&B, R. Kelly a déclaré mercredi qu’il ne témoignerait pas pour sa propre défense. Le chanteur est accusé par le gouvernement d’avoir agressé sexuellement des femmes et des filles mineures. Agé de 54 ans, Kelly a annoncé son intention après que cinq témoins aient pris sa défense pendant près de deux jours, après 4 semaines et demie de témoignages de témoins à charges.

« Non, madame », a déclaré Kelly à la juge de district américaine Ann Donnelly lorsqu’on lui a demandé s’il témoignerait, ce qu’il n’est pas obligé de faire. Le rappeur a également déclaré qu’il comprenait les implications de sa décision. Les plaidoiries devraient commencer plus tard mercredi et les jurés pourraient commencer à délibérer jeudi. Robert Sylvester Kelly, de son vrai nom, avait plaidé non coupable d’un chef de racket et de huit chefs de transport illégal de personnes à travers les frontières de l’État à des fins de prostitution.

Le témoignage d’un proche

Les procureurs ont tenté de le présenter comme un prédateur intempérant qui a exploité sa renommée pour attirer des fans dans son cercle, où il exigerait une obéissance stricte ou bien les punirait. L’artiste a nié à plusieurs reprises les accusations d’abus sexuels, qui l’ont poursuivi pendant environ deux décennies. Le cinquième témoin de la défense, le dirigeant de l’industrie musicale Julius Darrington, a déclaré mercredi qu’il passait parfois des journées de 10 à 12 heures avec Kelly après l’avoir rencontré en 2016.

Darrington a déclaré qu’il n’avait jamais vu de femmes enfermées dans des pièces, entendu des cris ou des pleurs, ni vu Kelly frapper quelqu’un, ce qui, selon d’autres témoins, a eu lieu. Kelly fait également face à des accusations criminelles distinctes devant un tribunal fédéral de Chicago et à des accusations d’État dans l’Illinois et le Minnesota.