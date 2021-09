Au lendemain de la publication de nouveaux rapports sévères par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA),dénonçant le manque de coopération de Téhéran, Moscou a fait part de ses préoccupations face aux progrès rapides des capacités nucléaires de l’Iran. « Nous sommes certainement préoccupés par les progrès rapides observés dans les capacités nucléaires de l’Iran », a déclaré à l’agence de presse TASS, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

Par ailleurs, le vice-ministre a expliqué que les préoccupations de Moscou ne concernaient pas la violation par l’Iran des obligations fondamentales en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ou de l’accord de garanties généralisées avec l’AIEA, car ces documents n’imposent aucune restriction à l’Iran dans ce domaine. « Et la transparence des efforts iraniens correspondants a été assurée », a assuré Ryabkov.

Poursuivre les pourpalers

« Mais sous l’angle de la restauration du Plan d’action global conjoint (JCPOA), la situation se complique, car Téhéran s’éloigne de plus en plus des termes initiaux de l’accord », a-t-il souligné. « Cependant, cela est également réversible si nous revenons aux négociations et continuons à développer des solutions de compromis aux problèmes restants, en poursuivant les pourparlers à partir du point où ils se sont arrêtés, lorsqu’ils ont été interrompus », a noté le vice-ministre des Affaires étrangères.

Depuis avril, des négociations ont lieu à Vienne entre l’Iran et les cinq pays nucléaires, à savoir la Russie, le Royaume-Uni, la Chine, la France et l’Allemagne, en vue de restaurer l’accord nucléaire iranien dans sa forme originale. Les parties ont évoqué la levée des sanctions américaines contre l’Iran, le respect des obligations nucléaires par l’Iran ainsi que le retour des États-Unis au JCPOA. Les représentants des parties à l’accord tiennent également des consultations séparées avec la délégation américaine sans la participation de l’Iran.