La directrice de l’Organisation Mondiale du Commerce est classée parmi les 100 personnalités les plus influentes de 2021 par le Times Magazine. Dans ce classement, l’ancienne ministre nigériane figure aux côtés d’autres leaders sur le plan mondial tels que : Joe Biden, président des États-Unis d’Amérique ; Kamala Harris, vice-président américain ; Xi Jinping, président de la Chine, et Narendra Modi, Premier ministre indien et bien d’autres personnalités. Okonjo-Iwealaest en effet, la première femme et la première africaine à occuper le poste de directrice de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Très appréciée des Sussex

Elle est d’ailleurs respectée et considérée par des Africains comme des non-africains. C’est le cas du couple que forment le prince Harry et Meghan Markle et qui vouent visiblement une profonde considération à la directrice de l’Organisation Mondiale du Commerce. « En tant que première Africaine et première femme à diriger l’Organisation mondiale du commerce, un groupe de 164 pays qui supervise le commerce à travers le monde, Okonjo-Iweala a assumé le rôle de directrice générale en mars à un moment décisif pour notre santé mondiale . », a notamment laissé lire le couple suite au classement de l’ancienne ministre des Finances du Nigéria dans la liste des 100 personnes les plus influentes du Time Magazine pour 2021.

Elle plaide pour la disponibilité du vaccin dans les pays pauvres

Rappelons qu’à la faveur d’une interview qu’elle avait accordée il y a quelques mois à un média français, l’ancienne ministre nigériane avait abordé la problématique relative à l’inégalité rencontrée dans la mise à disposition du vaccin. Elle a plaidé pour que l’OMC contribue à une amélioration de l’accès aux vaccins contre le coronavirus, dans les pays en développement. « Je pense que l’OMC peut contribuer davantage à la résolution de la pandémie de Covid-19 en aidant à améliorer l’accès aux vaccins des pays pauvres » avait-elle déclaré.