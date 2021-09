Lundi dernier, le président français Emmanuel Macron a adressé un message à l’endroit des algériens qui ont combattu avec les forces de son pays pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie. Dans un de nos précédents articles, nous vous informions que le Président Emmanuel Macron avait demandé pardon aux harkis et a promis des réparations au cours d’une cérémonie solennelle.

C’est sur ce sujet, que l’ancien président français Nicolas Sarkozy s’est exprimé au cours d’une récente interview. Il a estimé que l’actuel président français a eu raison de s’excuser «au nom de la France pour les Harkis». «Moi je suis gaulliste, j’ai toujours été dans la formation politique gaulliste. Franchement, j’ai pas de leçons à recevoir. Mais la façon dont on a traité les Harkis, c’est une tache sur le drapeau français. La façon dont on n’a pas accueilli les Pieds-noirs, c’est une tache», a martelé l’ex-homme d’Etat français pendant l’émission Punchline sur Europe 1 et CNews.

Si l’ancien Président Sarkozy reconnait que «c’est une question très difficile», il avoue qu’«on les a quand même laissés tomber». L’ancien Président français Nicolas Sarkozy est allé plus loin pendant son intervention. «C’est comme les génocides. Où s’arrête le génocide et où il commence ? Est-ce que tout meurtre de masse est un génocide ? C’est pas facile»; a affirmé l’ex-chef d’état français.