Selon une annonce qui a été faite ce lundi par la marque à la pomme, la faille qu’a exploitée le logiciel espion Pegasus a été corrigée. Ce mécanisme qui a été mis sur pied par la société israélienne NSO lui a permis d’exploiter les faiblesses d’iMessage pour pirater des appareils sans même que le propriétaire n’ait cliqué sur un lien ou quelque outil piégé. La faille sera corrigée par une mise à jour selon l’annonce qui a été faite par la marque à la pomme.

On retient que les mises à jour concernent les iPhone, Mac, iPad et Apple Watch, avec iOS 14.8, watchOS 7.6.2, iPad OS 14.8 et macOS 11.6. « Apple est au courant d’un rapport sur le fait que cette faille a pu être exploitée », a publié l’entreprise américaine dans sa note rendue publique ce lundi. Selon les précisions de la marque à la pomme, la faille a été repérée par des chercheurs de Citizen Lab.

La société israélienne aurait profité de la faille

Il s’agissait d’un appareil appartenant à un militant saoudien. L’appareil a été piégé via iMessage, la messagerie d’Apple. La société israélienne serait en train de profiter de cette faille depuis plusieurs mois selon les précisions apportées par les chercheurs de Citizen Lab. Notons que le Maroc avait été accusé il y a quelques semaines d’avoir profité de ce logiciel pour espionner plusieurs dirigeants.