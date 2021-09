Lors son discours marquant le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001, l’ancien président américain Donald Trump a fustigé la gestion du président Biden du retrait d’Afghanistan, après deux décennies de conflit dans le pays. « Le chef de notre pays a été fait passer pour un imbécile, et cela ne peut jamais se produire. Cela a été causé par une mauvaise planification, une faiblesse incroyable et des dirigeants qui ne comprenaient vraiment pas ce qui se passait », a expliqué Trump dans une vidéo.

« C’est la 20e année de cette guerre et cela aurait dû être une année de victoire, d’honneur et de force. Au lieu, Joe Biden et son administration inepte se sont rendue dans la défaite », a déclaré Trump. Trump, qui a longtemps plaidé pour le retrait des États-Unis d’Afghanistan, a vivement critiqué la gestion de la sortie par son successeur au moment beaucoup s’interrogent pour savoir qui est à blâmer. Biden a fait valoir que ses mains étaient liées par l’administration Trump et que le gouvernement afghan est tombé aux mains des talibans beaucoup plus rapidement que beaucoup ne l’avaient prévu, tandis que Trump est allé jusqu’à appeler Biden à démissionner.

L’Amérique redeviendra grande

Lors de son discours samedi, Trump a passé la majeure partie du temps à dénoncer le retrait afghan, affirmant que les États-Unis « auront du mal à se remettre de l’embarras que cette incompétence a causé ». « N’ayez pas peur, cependant. L’Amérique redeviendra grande », a conclu Trump dans la vidéo.

Biden et les anciens présidents Obama, Clinton et George W. Bush ont visité samedi des sites commémoratifs pour l’anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre. Bush, qui était président lorsque les attentats ont eu lieu, a prononcé une allocution au United 93 Memorial à Shanksville, en Pennsylvanie, où il a commémoré ceux qui sont morts dans l’accident d’avion alors qu’il maîtrisait les terroristes qui tentaient de détourner l’avion.