Emmanuel Macron a profité de son discours qu’il a prononcé dans la soirée de ce mardi 28 septembre à la Bibliothèque nationale de France pour répondre à Eric Zemmour. Sans pour autant appeler le nom du candidat non déclaré à la prochaine élection présidentielle française, l’actuel patron de l’Elysée a rappelé que l’identité de la France ne s’est bâtie sur « le rétrécissement ». « Notre identité ne s’est jamais bâtie ni sur le rétrécissement, ni à des prénoms ni à des formes de crispation », a déclaré le président français dans son allocution.

La France écrit « sa propre histoire mondiale » selon Macron

Il fait également remarquer que le pays qu’il dirige a toujours écrit « sa propre histoire mondiale ». « Elle s’est toujours pensée universellement car elle s’est toujours pensée par des institutions qui dépassaient le simple Hexagone et par une langue qu’elle a toujours fait voyager et dont l’épicentre aujourd’hui n’est plus sur ces rives de la Seine mais sans doute bien davantage vers le bassin du fleuve Congo. », a poursuivi Emmanuel Macron en guise de réponse au chroniqueur.

Il fait référence à une loi sous Napoléon

Le journaliste français, lors de son passage sur France 2 il y a quelques semaines, avait lancé cette réflexion qui renvoie à une ancienne loi dite « du 11 Germinal » sous Napoléon. « Un enfant qui s’appelle Mohamed, moi, je trouve ça triste qu’au bout de trois générations, il s’appelle encore Mohamed », avait déclaré Eric Zemmour.