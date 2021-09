Entre Kylian Mbappé et Neymar, ce n’est visiblement plus le parfait amour. Les médias se sont attardés sur l’image captée par les caméras de Canal+ alors que Julian Draxler venait d’inscrire le deuxième but du Paris Saint-Germain face à Montpellier. Le but avait été marqué suite à une passe qui a été faite par le Brésilien. Mais le jeune attaquant français aurait souhaité qu’il y ait avec le Brésilien, la même complicité qu’avec Julian Draxler. « Ce clochard, il ne me fait jamais la passe », aura lâche Mbappé en colère.

Selon une publication du média « L’Equipe » qui est revenu sur la situation, les deux joueurs auraient été vus en train d’échanger après le match. Ces informations font état de ce que les deux joueurs auraient essayé de se comprendre. Notons que la collaboration paisible et fructueuse entre Mbappé et Neymar avait commencé depuis 2017.

Beaucoup d’autres facteurs…

Mais les dernières ambitions de l’attaquant français relatives à son départ vers le Real Madrid ne sont pas appréciées par l’attaquant Brésilien. L’arrivée de Lionel Messi n’aura visiblement pas favorisé la poursuite de la collaboration entre les deux joueurs. Il y aurait toujours selon « L’Equipe » eu des frustrations suite à l’absence de Kylian Mbappé à certaines réjouissances organisées par le groupe parisien.