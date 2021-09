Le coup d’Etat en Guinée continue de susciter des réactions de par le monde. Le ministère français des Affaires étrangères par le canal d’un communiqué a condamné l’acte et a demandé la libération du président Alpha Condé. La diplomatie française « condamne la tentative de prise de pouvoir par la force » et demande par la même occasion « la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé », a martelé le communiqué de la diplomatie française.

Rappelons qu’avant la France, le secrétaire général de l’ONU était déjà monté au créneau pour condamner le coup d’état. Abondant dans le même sens que la diplomatie française, Antonio Guterres a profité d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu pour condamner «fermement» l’action des militaires en Guinée. Il a notamment condamné la prise de pouvoir «par la force du fusil». Il a par la suite demandé « la libération immédiate du président Alpha Condé».

Les frontières fermées

Rappelons que ce dimanche 5 septembre, les militaires ont pris officiellement le pouvoir en arrêtant le président et en procédant à la dissolution de toutes les institutions de la Guinée. « Nous avons décidé après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous […] de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions ; nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes », avait déclaré le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya auteur du coup d’état.