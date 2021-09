À La Tribune de l’ONU, le président nigérian a saisi l’opportunité qui lui était offerte pour s’exprimer sur les récents coups de force qui ont eu lieu en Afrique principalement dans la zone CEDEAO. Il s’est inquiété des coups de force qui y ont été menés, mais a pointé du doigt les modifications unilatérales des constitutions qui ont conduit à cette situation. Il a appelé à renoncer aux modifications des constitutions parce qu’elles sont sources de tensions.

Extrait de la déclaration du président Buhari à la tribune de l’ONU

En Afrique de l’ouest, nos acquis démocratiques des décennies écoulées sont en train d’être sapées maintenant par la tendance récente. Une prise de pouvoir anticonstitutionnelle parfois en réaction à des modification unilatérales de la constitution de la part de certains dirigeants cela ne doit pas être toléré par la communauté internationale.

Le Nigéria appui les efforts de la Cedeao visant à faire face à ces défis croissants. Nous nous félicitons de l’appui de l’Union africaine comme de l’Onu. En tant que dirigeant, nous devons respecter les dispositions constitutionnelles de nos pays respectifs en particulier concernant la limitation des nombre de mandats. C’est un domaine qui génère des crises et des tensions politiques dans notre sous région.

Il s’agit notamment d’une gouvernance pauvre et antidémocratique, des violations des droits de l’homme, de la pauvreté, de l’ignorance, de l’injustice et des inégalités. Il n’y a pas de solutions faciles à ces conditions. Ils nécessitent des investissements à long terme et une coopération internationale plus efficace. À cet égard, ma délégation souligne l’importance de promouvoir une participation pacifique, sans entraves et inclusive des États aux actions mondiales de prévention des conflits. Cela facilitera la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.