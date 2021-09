La star du R&B, R. Kelly a été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui lundi après un procès de plus d’un mois pour trafic sexuel au cours duquel de nombreuses victimes ont détaillé les abus qu’elles ont subis de sa part. Un jury de Brooklyn a trouvé Kelly coupable de trafic sexuel et de racket, a rapporté le New York Times. Il risque des décennies de prison ou la perpétuité. Au cours du procès, les procureurs ont présenté plusieurs témoins, dont neuf femmes et quatre hommes, qui ont accusé le chanteur d’abus et d’inconduite.

Les victimes présumées de Kelly ont déclaré qu’il les avait maintenus isolés dans des chambres d’hôtel, les avait forcés à se livrer à des actes sexuels et les avait enregistrés afin de garder le contrôle sur elles. Le verdict intervient après près de trois décennies d’allégations d’inconduite, commençant dans les années 1990 lorsque le chanteur de 27 ans aurait épousé la chanteuse de R&B Aaliyah alors qu’elle n’avait que 15 ans. Le mariage aurait ensuite été annulé à la demande de ses parents. Lors du procès en août, l’équipe de défense de Kelly a confirmé qu’il avait eu des contacts sexuels avec Aaliyah.

La douleur infligée à chacune de ses victimes

En 2017, des allégations sont apparues selon lesquelles Kelly hébergeait un « culte sexuel » de jeunes femmes dont les familles l’accusaient de les « laver le cerveau », contrôlant ce qu’elles mangeaient, quand elles dormaient et comment elles s’habillaient. La défense de Kelly a caractérisé ces femmes comme des partenaires méprisés qui ont été bien pris en charge financièrement et qui cherchent maintenant à se venger. « Il est maintenant temps de tenir l’accusé responsable de la douleur qu’il a infligée à chacune de ses victimes », a déclaré au tribunal la semaine dernière, l’avocate américaine adjointe Elizabeth Geddes, lors des plaidoiries de clôture.