Ces dernières semaines, les autorités congolaises ont porté un regard plus attentif sur le secteur aurifère. Ceci, parce que ces dernières années les exportations d’or ont fortement chuté. Selon des chiffres que nous avons consulté, les exportations d’or en 2020 sont en dessous du quart de la performance réalisée en 2016. Curieusement, le nombre d’acteurs de ce secteur ne cesse de grimper.

En RDC, les entreprises chinoises se sont ruées vers le secteur. Et cela n’est sans doute pas anodin puisque la Chine est le pays qui produit le plus d’or dans le monde et est aussi le plus grand consommateur d’or. Selon des sources généralement bien introduites, l’ex-Président Kabila avait conclu avec les entreprises chinoises qui devaient opérer dans le secteur aurifère des accords pour qu’en contrepartie elles investissent dans le pays. Au cours de ce mois, son successeur, l’actuel Président Félix Tshisekedi avait évoqué que les contrats miniers avec son pays soient revus.

Nous avons appris de plusieurs sources que des autorités régionales en RDC ont décidé de sanctionner six sociétés chinoises opérant dans le secteur minier leur demandant de quitter cette zone. En effet, selon les informations qui nous sont parvenus, les six sociétés chinoises ont été suspendues par les autorités de la province du Sud-Kivu -une zone qui à elle toute seule concentre largement au dessus de la moitié des exportations de l’or du pays- dans le cadre d’une opération contre les activités minières illégales. L’information n’a pas laissé de marbre les autorités de l’empire du milieu. Pékin aurait menacé de sanctionner ces entreprises chinoises selon nos sources.