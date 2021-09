Le feuilleton Mbappé s’est terminé par un transfert raté du joueur au Real Madrid, alors que son contrat au Paris Saint Germain prendra fin en 2022. Mais une chose est sûre, le natif de Bondy veut quitter le PSG pour devenir madrilène et il l’avait fait savoir. Avant que cela n’arrive, le joueur âgé de 22 ans et ses proches ont déjà une idée de certaines conditions pour que ce transfert ait lieu.

La moitié de sa valorisation actuelle

Le montant de la prime à la signature de Mbappé serait en effet déjà fixé. Selon les informations du média sportif El Pais, l’ancien monégasque et ses conseillers demanderaient un montant de 140 millions d’euros au club madrilène. Toujours d’après El Pais, il s’agit de la moitié de la valorisation actuelle de Kylian Mbappé, évaluée à 280 millions d’euros. Par ailleurs, du côté du Real Madrid, le futur transfert se confirme de plus en plus, puisque Florentino Pérez, président du Real Madrid, a fait savoir au public espagnol que Mbappé sera bel et bien là en 2022. Notons que ces informations interviennent après que le transfert de l’attaquant parisien au Real Madrid a fait beaucoup de bruit dans la presse sportive.

Le club espagnol qui avait l’intention de se l’offrir depuis 2017, a tenté un gros coup cette année pour le joueur français en proposant 200 millions d’euros aux dirigeants du PSG. Cependant, l’offre a été déclinée par ces derniers.