Les autorités russes ont banni de façon définitive de leur territoire un comédien d’origine biélorusse. Selon les informations rapportées sur cette situation, il a été émis contre le comédien Idrak Mirzalizade un ordre d’expulsion. Le motif de cette décision radicale est une blague qui a été faite au cours d’une émission populaire qu’il a faite sur la plateforme de vidéos YouTube il y a quelques mois. La blague concernait en effet la discrimination qui est faite à l’endroit des non-Slave sur le plan du logement à Moscou.

Enfermé pendant 10 jours

Il racontait dans cette blague la découverte qui avait été faite par son frère et lui dans un appartement qui avait été réservé aux Russes d’origine. Il a notamment fait allusion à matelas découvert dans ces locaux qui témoignait d’un manque d’hygiène enregistré chez les anciens occupants. «Apparemment, les Russes se salissent et s’endorment », avait-il lancé dans la vidéo. Mais la blague ne passera pas. Après avoir été agressé et enfermé dans une prison pour 10 jours, il a été expulsé du territoire russe.

“Propos incitant à la haine”

« Le ministère de l’Intérieur (…) a décidé qu’il n’était pas souhaitable pour (…) Idrak Mirzalizade de rester (résider) en Fédération de Russie à vie », a déclaré un communiqué des autorités russes. « Dans son discours public, Idrak Mirzalizade a tenu des propos incitant à la haine et à l’inimitié envers les personnes de nationalité russe, humiliant leur dignité humaine », le communiqué.