C’est une bonne nouvelle pour les forces intervenant dans la lutte contre le terrorisme dans le sahel. En effet, le chef du groupe jihadiste Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS), Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été tué par l’armée française. L’information a été donnée par le président français Emmanuel Macron, dans la nuit d’hier mercredi 15 à ce jeudi 16 septembre 2021, sur le réseau social Twitter.

Il a été tué avec plusieurs de ses compagnons

« Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel » a-t-il écrit. Adnan Abou Walid al-Sahraoui dirigeait autrefois le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’ouest (Mujao) ainsi que l’EIGS depuis qu’il a été créé, il y a six années. C’était au cours d’une opération menée par l’armée française, qu’il a été tué avec plusieurs de ses compagnons. Cependant, il a été neutralisé au cours du mois dernier entre la frontière nigérienne et la région malienne de Ménaka. Selon les précisions d’une source sécuritaire l’opération s’est déroulée à la fin du mois d’août.

A l’en croire, les forces françaises l’on d’abord repéré avant d’effectuer cette opération. Néanmoins, les autorités ont attendu plusieurs jours avant d’annoncer la nouvelle. D’après une autre source, il fallait qu’elles soient certaines que l’homme en question soit bel et bien mort, en passant notamment par la confirmation de son identité.