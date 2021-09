Le communiqué de la formation politique de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade n’aura pas empêché le lancement de la coalition de l’opposition au Sénégal. Dans l’après-midi de ce jeudi, certains leaders politiques de l’opposition se sont unis pour mettre sur pied la coalition qu’ils ont nommés « Yewwi Askan wi ». Ils ont en effet signé la charte sur laquelle va se baser cette coalition de l’opposition.

Signature du contrat

« Nous avions lutté pour avoir un pays prospère, où la gestion sobre et vertueuse sera imposée, nous de l’opposition avons constaté la déception de la population à cause de l’échec de la gouvernance de Macky Sall qui a trahi la population ; que le régime de Macky Sall a remis en cause tous les acquis démocratiques ; que l’économie mise à genoux », a notamment déclaré Ngoné Saliou Diop qui a eu la charge de donner lecture du contenu de la charte de la coalition de l’opposition.

Notons qu’à quelques heures de ce rendez-vous, la formation politique de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade était montée au créneau pour faire remarquer qu’elle n’était pas impliquée dans le processus de création de la coalition. Le PDS indiquait que les pourparlers étaient toujours en cours quand il a appris que la signature de la charte était prévue pour le 2 septembre.

La charge du PDS contre la coalition

« Sans en être informé officiellement, le PDS a appris qu’une cérémonie de signature est prévue ce jeudi 02 septembre 2021, alors que jusque-là des points de désaccords signalés par plusieurs partis subsistent et n’ont pas été résolus », indique le communiqué signé par le porte-parole, Tafsir Thioye du Parti Démocratique Sénégalais.