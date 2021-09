Les médias sénégalais ont rapporté une situation qui s’est produite au sein de la Banque Islamique du Sénégal. En effet, certains agents ont brillé par leurs talents à voler les fonds des clients de cette institution bancaire. En effet, les mis en cause auraient coutume d’exploiter de faux relevés bancaires des comptes des clients.

Deux complices…

Il s’agit du responsable des opérations de l’agence Bis VDN qui répond au nom de Bounama Senghor et du chargé des opérations de la Bis de Saint-Louis. Ce dernier est nommé Babacar Seck. Au total, plus de 30 millions de Fcfa auraient été détournés par les soins de ces agents de la Banque Islamique du Sénégal. Ils seraient en complicité avec une cliente du nom de Ndèye Ngoné Dimé et le vigile de la banque, Younouss Dahaba.

Un des mis en cause en fuite

Pour l’heure, Babacar Seck, chargé des opérations de la Bis de Saint-Louis ainsi que les autres complices de la bande ont été mis aux arrêts. Le second qui est déjà sous un mandat d’arrêt est en fuite. Les banquiers ont pris l’habitude de vider plusieurs comptes et de faire par la suite des virements vers le compte de dame Younouss Dahaba avec son consentement.