Alors que la France est véritablement en colère contre l’Australie, les Etats-Unis et la Grande Bretagne à cause de l’affaire relative aux sous-marins australiens, le premier-ministre britannique a essayé d’envoyer un message d’apaisement. Profitant de son voyage à New York pour participer à l’assemblée générale de l’ONU et rencontrer Joe Biden à la Maison-Blanche, Boris Johnson a déclaré tout le bien qu’il pense de la relation qu’entretient son pays avec la France.

Selon les déclarations rapportées par l’agence britannique Press Association, la France et le Royaume-Uni ont « une relation très amicale », d’une « immense importance ». « Notre amour de la France est indéracinable », a poursuivi l’homme politique anglais selon le rapport qui a été fait par la presse britannique. Boris Johnson n’a pas manqué d’évoquer le sujet qui fait objet de toutes les polémiques actuellement.

“Il n’est pas destiné à être excluant”

« Ce partenariat n’est en aucun cas destiné à être une somme nulle, il n’est pas destiné à être excluant », a tenu à réaffirmer l’homme politique anglais. « Ce n’est pas quelque chose dont qui que ce soit doive s’inquiéter et en particulier pas nos amis français », a nuancé Boris Johnson. Rappelons que les autorités françaises ont rappelé leurs ambassadeurs en poste dans les différentes capitales concernées.