Deux députés sénégalais seraient impliqués dans une affaire de trafic de faux passeports diplomatiques. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une enquête qu’effectuent les éléments de la Division des investigations criminelles. Selon les informations rapportées par le média sénégalais Seneweb, ils auraient réussi à mettre la main sur l’un des meneurs de ce groupe qui a fait beaucoup de déballages.

Il aurait été mis aux arrêts le samedi dernier. Le mis en cause désigné par le nom de E.D. Kondé a confié lors de l’interrogatoire être en collaboration avec de hautes autorités dont certains députés à l’Assemblée Nationale du Sénégal. L’homme âgé de 55 ans a cité le nom de deux députés et a préféré ne jamais dévoiler le nom de ses autres collaborateurs. Selon les confidences du mis en cause, il était souvent reçu par les députés dans leurs bureaux respectifs.

Des documents compromettants pour les députés

De faux certificats de mariage étaient souvent établis aux clients afin qu’ils puissent établir le passeport diplomatique. « Le faussaire mentionnait sur ces faux certificats de mariage que ses clients étaient des épouses de ces députés pour qu’elles obtiennent des passeports diplomatiques en vue de s’envoler », a rapporté le média sénégalais Seneweb. La perquisition au domicile du quinquagénaire a par ailleurs permis d’identifier des documents assez compromettants pour les deux élus qui ont été cités.