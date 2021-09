L’Institut Pasteur souhaite recruter des volontaires pour procéder à un essai clinique dans le cadre d’un traitement contre le Covid-19. L’information a en effet été rendue publique ce lundi 6 septembre 2021. On retient que le choix des candidats se fera par rapport à l’âge. Il s’agira des patients âgés de plus de 50 ans qui n’auront pas reçu de vaccin contre le coronavirus mais qui présente au moins un symptôme de la maladie.

Entre 350 et 700 patients

Dans le cadre de cette recherche, l’Institut Pasteur de Lille souhaite avoir « entre 350 et 700 patients ». La structure compte beaucoup plus sur les médecins et les laboratoires pour atteindre l’objectif relatif au rassemblement de ce nombre de personnes pour les essais. A en croire les explications qui ont été fournies par le Professeur Xavier Nassif, directeur général de l’Institut, les recrutements ne concernent pour l’heure que les Hauts-de-France.

“Nous cherchons à les étendre à d’autres régions”

Il a tout de même essayé de faire remarquer que ce sera étendu à d’autres régions plus tard. « Nous cherchons à les étendre à d’autres régions, notamment aux Antilles », a déclaré le directeur général de l’Institut. Il est par ailleurs revenu sur le délai de la recherche. Selon ses explications, « cela aurait été plus facile de le faire il y a six mois ». Pour lui, malgré les progrès de la vaccination, « tout le monde reste motivé, car on ne sait pas comment cette épidémie va se finir ».