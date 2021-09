Le Premier ministre malien Choguel Maïga s’est dernièrement fait remarqué à l’Assemblée générale des Nations unies, après avoir critiqué la reconfiguration de la force française Barkhane au Mali qu’il avait qualifiée d’« abandon en plein vol ». A la tribune de l’ONU, il a estimé que cela justifiait que les autorités du pays envisagent la collaboration avec d’autres partenaires, d’où les pourparlers avec la compagnie privée militaire russe Wagner.

Les propos du Premier ministre beaucoup contenté la population

« Nous avons donc tenu à signifier la volonté du peuple malien d’exercer sa liberté d’État souverain dans ses prérogatives de défense et de sécurité » avait notamment ajouté Choguel Maïga. Du retour de New York, aux Etats-Unis, le Premier ministre a été accueilli en héros à l’aéroport de Bamako, par plusieurs centaines de personnes venues afficher leur soutien. Il faut dire que les propos du Premier ministre ont beaucoup contenté la population qui n’a pas voulu manquer de le faire savoir. « Tout le peuple malien, aujourd’hui est ravi cet après-midi. Nous nous réjouissons que notre problème réel soit étalé et qu’ensemble les gens puissent penser, réfléchir pour que le Mali sorte de cette situation » a déclaré un homme venu accueillir Choguel Maïga. Par ailleurs, on pouvait aussi lire sur plusieurs banderoles des slogans comme « Le peuple vous accompagne », « Courage à la transition » ou encore « le Mali s’assume ».

Pour rappel, les propos du Premier ministre malien avaient été critiquées par la ministre française de la Défense Florence Parly. Cette dernière avait affirmé que la France ne voulait pas quitter le Mali. Le lundi 27 septembre 2021, elle avait estimé que les déclarations de Choguel Maïga sont des accusations « indécentes ».