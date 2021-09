Âgé de 28 ans, Eric Charmet a vendu son château qui appartenait à sa famille depuis presque 400 ans. Il l’avait lui-même acheté à sa mère il y a 15 ans. Le château fait 200 mètres carrés et date du 17e siècle. “Le coût de l’entretien du domaine était trop lourd à porter : plus de 150.000 euros par an. L’exploitation des vignes ne suffisait pas” explique le français, qui est devenu viticulteur au fil des années.

Eric Charmet, en tant qu’un écologiste décide de vivre dans une cabane dans les arbres faisant seulement 30 mètres carré abritée sur le domaine familial et dont la construction a coûté environ 60.000 euros. L’écologiste compte créer un ecosite autour de sa nouvelle demeure, avec une ferme pour des élevages de volailles notamment de poules et de canards ainsi que l’élevage d’ovins .

L’ex-châtelain envisage de construire deux autres cabanes, une pour sa fille et une autre où les touristes pourront passer la nuit. Il continue donc de vivre sur le domaine familial dont il conserve d’ailleurs 10 et 12 hectares.