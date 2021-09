Des marins italiens sont tombés un poisson hors du commun, doté d’un corps de requin et d’une tête de cochon. Le poisson a été retrouvé mort. Cette créature étrange, qui vit généralement au fin fond de la mer et qui mesure en moyenne un mètre est appelée « poisson-cochon » à cause de sa ressemblance au niveau physique au porc et au son qu’il émet à sa sortie de l’eau.

Cette espèce étrange ne représente aucun danger pour l’homme selon des sources concordantes. Les proies de ce poisson étrange sont généralement à sa taille. Son alimentation est principalement composé de crustacés et mollusques. Capturé la plupart du temps accidentellement par des chalutiers, sa chair est inconsommable.

Le poisson cochon ou requin cochon est une espèce menacée et inscrite sur la liste rouge de l’UICN (union internationale pour la conservation de la nature) comme une espèce « vulnérable ». Le Système mondial d’information sur la biodiversité(Global Biodiversity Information Facility ) affirme que l’espèce a été repérée dans toute la Méditerranée, en mer du Nord et en Atlantique Est, de la Cornouailles à l’Afrique du Sud. Le requin cochon a également été aperçu au large de la Corse comme l’indique Johann Mourier, chercheur en écologie comportementale et spécialiste des requins.