Au Mexique, une petite fille de 10 ans a un quotient intellectuel supérieur à celui d’Albert Einstein et Stephen Hawking. Selon les informations rapportées sur la petite du nom de Adhara Pérez Sánchez, son QI est évalué à 162 à l’issu du test auquel elle a été soumise. Elle aurait de grandes ambitions et voudrait devenir plus tard une astronaute et voyager dans l’espace. L’autre ambition qu’elle nourrit est de coloniser la planète rouge.

A son âge, la petite Adhara Pérez Sánchez s’apprête à avoir deux diplômes. Il s’agit d’un parchemin en ingénierie des systèmes et l’autre en ingénierie industrielle avec une spécialisation en mathématiques. Son intelligence lui a valu à un moment l’inimitié de ses camarades qui n’hésitaient pas à l’intimider en la traitant de bizarre selon les confidences qui ont été au média NBC San Diego.

Elle voudrait intégrer l’Universidad CNCI de Monterrey

On retient que cette situation a conduit la petite à ne plus suspendre les cours à l’école. Suite à une aide sollicitée par la mère de la petite Adhara Pérez Sánchez elle a poursuivi sous un autre format ses études. Selon les ambitions de cette dernière, elle voudrait par la suite intégrer l’Universidad CNCI de Monterrey. Au sein de cette entité, elle espère atteindre son objectif qu’est d’être une astronaute reconnue par l’Agence Spatiale Américaine.