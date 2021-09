Les voitures électriques ont véritablement gagné un marché conséquent avec l’entrée en scène de Tesla il y a de cela quelques années. Acheté électrique n’est plus forcément signe d’un déclassement en terme de modèle ou de mode, bien au contraire. L’essor fulgurant de Tesla d’Elon Musk a donné des idées à ses concurrents, d’abord les marques traditionnelles, mais a aussi permis l’essor de toutes nouvelles marques qui ont déjà lancé, ou s’apprêtent à lancer des modèles uniques.

En France, grande fut la surprise des experts de constater l’arrivée fulgurante de la voiture chinoise MG ZS EV dans le Top 10 des véhicules électriques les plus vendus du pays. Il faut dire que la MG ZS EV un SUV électrique de moins de 30000 euros a tout pour plaire. Avec plus de 600 ventes en Août de cette année, il est classé quatrième. Voir ci-dessous, le top 10 des voiturés électriques les plus vendues en France.

Top 10 des voitures électriques les plus vendues en Août 2021 (AAA Data)

Tesla Model 3 (2.541 unités) Renault Zoé (1.177 unités) Peugeot e-208 (1.033 unités) MG ZS EV (659 unités) Fiat 500 électrique (503 unités) Volkswagen ID3 (388 unités) Mini Cooper SE (382 unités) Renault Twingo ZE (335 unités) Hyundai Kona Electric (304 unités) Kia e-Niro (293 unités)