« Le Bénin avance… ». Ces mots du Directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) Laurent Gangbes, montre toute sa satisfaction de voir WEBHELP s’installer au Bénin. En effet, cette entreprise française, numéro 2 dans la relation client au niveau mondial a décidé d’ouvrir ses bureaux à Cotonou après 8 mois de négociations avec les autorités béninoises. La signature du protocole d’accord a eu lieu ce vendredi 17 septembre entre elle et l’APIEx de Laurent Gangbes. La cérémonie de signature était présidée par Modeste Tihounté Kérékou, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l’emploi.

Vous ne vous êtes “pas trompés de destination”

Il avait à ses côtés des membres des institutions, le président du conseil national du patronat et les Chefs d’entreprises. Le ministre a rassuré les nouveaux arrivants qu’ils ne se sont « pas trompés de destination ». « Vous êtes dans un pays qui se développe avec une vitesse au-delà de la moyenne sous régionale. Vous êtes dans un pays qui s’affirme comme une terre d’opportunités pour les investisseurs nationaux et internationaux » a vanté Modeste Kérékou. Il fera ensuite savoir à WEBHELP que le gouvernement s’assure que tous « les investisseurs se concentrent sur leurs activités et surtout prospèrent dans notre pays ».

« Nous sommes ouverts sur un marché de plus de 250 millions de consommateurs. Je suis sûr que vous allez d’ici quelques années, doublés, triplés, le nombre d’emplois à créer » a ajouté le ministre des Petites et Moyennes entreprises. Il faut dire que WEBHELP veut déjà recruter « au minimum 500 jeunes diplômés BAC+2 à 5 » pour lancer ses activités au Bénin. C’est du moins ce qu’a déclaré Laurent Gangbès. Dans les cinq prochaines années, ce nombre passera à plus de 2000, assure le Dg de l’APIEx.

“Un défi de taille”

Pour le Directeur du développement international Afrique/WEBHELP Karim Layachi, le Bénin a été choisi parce qu’il s’inscrit « d’une manière logique dans notre stratégie à la fois dans une image complète de la CEDEAO mais aujourd’hui avec la qualité du bassin que j’appelle les talents » . Les talents sont nombreux dans ce pays et sont prêts à rejoindre ces métiers importants pour l’avenir à la fois pour le Bénin mais aussi pour l’Afrique en général, a-t-il assuré.

Le directeur général Bénin WEBHELP, Romain Plé Nemo a fait savoir que l’entreprise française d’externalisation de la gestion de la relation client, arrive « au Bénin avec un défi de taille », elle qui est déjà présente dans une cinquantaine de pays dans le monde, avec plus de 80.000 employés dont 20.000 en Afrique.