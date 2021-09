Avec 10% des intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle de 2022 en France, Éric Zemmour n’a toujours pas encore dit son dernier mot concernant sa participation ou non au scrutin présidentiel, bien beaucoup le soupçonne d’avoir l’intention. Si le polémiste n’a lui-même encore fait aucune annonce officielle, beaucoup de ses actes montrent clairement son intention d’être le prochain locataire de l’Elysée. En effet, l’éditorialiste vient de recruter un consultant en stratégie politique, Olivier Ubéda, qui a été derrière les grands meetings de Nicolas Sarkozy en 2007.

Ubéda a également travaillé pendant plus de deux décennies pour des responsables politiques dont ceux de la droite et du centre principalement. D’après RMC qui a eu un entretien avec lui, Olivier Ubéda aurait accepté l’offre de Zemmour via les offices d’un ami en commun tout en refusant ceux des proches de Marine Le Pen et de 5 candidats de la droite et du centre. A en croire le consultant, il a accepté de travailler avec le polémiste parce qu’il n’est pas un homme politique.

“Zemmour n’est pas un homme politique”

« Zemmour n’est pas un homme politique. Il y a tout à inventer ! Son côté disruptif m’amuse beaucoup », a-t-il confié à RMC. D’après le service politique du média, l’ancien conseiller de Sarkozy va conseiller Eric Zemmour sur son image au moins pendant la tournée de promotion de son livre. « Chaque fois qu’il a accès au public, c’est là que j’interviens », a confié le communicant comme le travail a effectué auprès de Zemmour. Pour le moment, selon ce qu’il a livré de sa collaboration, il s’en tient à cela et a « hâte de voir la suite, s’il y a une suite ».