C’est une nouvelle qui ne manquera pas d’exacerber les tensions diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie. En effet, une association marocaine veut obtenir réparation pour les nombreuses familles qui ont été expulsées massivement d’Algérie en 1975. L’association des « victimes de l’expulsion arbitraire de l’Algérie » a l’intention de saisir les instances internationales pour obtenir justice et dédommagement des victimes.

L’association réclame justice depuis 2005

Dans ce cadre, l’association a lancé une initiative visant à recueillir et archiver les témoignages des familles qui ont été victimes de ces expulsions. Il faut dire que depuis 2005, l’association réclame justice et réparation pour les familles en question. Mais les procédures initiées devant la justice algérienne n’ont jamais abouti. Notons qu’en 1975, au total 45 000 familles marocaines vivaient légalement en Algérie. Cependant, elles ont été contraintes à quitter le pays, sur fond de tensions concernant le Sahara occidental. A l’époque, c’était Houari Boumediene qui dirigeait l’Algérie avec Abdelaziz Bouteflika comme bras droit. Pour rappel, la volonté de l’association des « victimes de l’expulsion arbitraire de l’Algérie » intervient dans un contexte où les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie sont au plus mal.

Alger avait en effet décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Rabat, le 24 août 2021. Il avait accusé ce dernier de « n’avoir jamais cessé de mener des actions hostiles à l’encontre de l’Algérie ». « Les services de sécurité et la propagande marocains mènent une guerre ignoble contre l’Algérie, son peuple et ses dirigeants » avait ajouté la diplomatie algérienne. Le mercredi 22 septembre 2021, l’Algérie avait fermé son espace aérien à tout avion du Maroc.