Les USA inculpent Raúl Castro pour meurtre et destruction de deux avions civils en 1996

Le département américain de la Justice a officiellement inculpé mercredi l’ancien président cubain Raúl Castro pour meurtre et destruction d’aéronefs, en lien avec l’abattage de deux avions civils survenu le 24 février 1996 au large de La Havane. L’acte d’accusation, dévoilé lors d’une conférence de presse à Miami, retient contre le dirigeant cubain de 94 ans un chef de complot pour meurtre de ressortissants américains, quatre chefs de meurtre et deux chefs de destruction d’aéronefs.

Quatre morts dans l’espace aérien international

Ce jour-là, deux Cessna non armés appartenant au groupe d’exilés cubains Brothers to the Rescue avaient été interceptés et détruits par des MiG-29 de l’armée cubaine, juste au nord de l’espace aérien cubain. Les quatre membres d’équipage — Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña et Pablo Morales, tous de nationalité américaine — avaient péri dans l’attaque. Raúl Castro occupait alors le poste de ministre de la Défense. Selon l’acte d’accusation, il aurait personnellement autorisé le recours à la force contre les appareils civils.

Cinq autres personnes ont été inculpées dans le cadre de la même procédure, dont Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, l’un des pilotes de chasse qui aurait tiré les missiles, poursuivi pour complot, meurtre et destruction d’aéronefs.

Une inculpation à portée essentiellement symbolique

L’annonce a été faite en présence du procureur général par intérim Todd Blanche, devant la Freedom Tower de Miami — symbole de la communauté cubano-américaine en exil. La cérémonie a réuni des proches des victimes, dont Miriam de la Peña, mère de Mario Manuel de la Peña, qui a déclaré que ses fils étaient enfin reconnus comme « des êtres humains assassinés sous une dictature ».

Cuba n’est pas lié par un traité d’extradition avec les États-Unis. Le gouvernement cubain a rejeté l’inculpation, la qualifiant d’« acte infâme de provocation politique », tout en défendant la légitimité de l’intervention militaire de 1996 face aux incursions répétées dans son espace aérien.

L’acte d’accusation avait été formellement rendu le 23 avril dernier par un grand jury fédéral de Miami, avant d’être déclassifié et rendu public ce mercredi. Aucune date de comparution n’a été fixée, Cuba n’ayant pas indiqué être disposée à coopérer avec la justice américaine.