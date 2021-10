Cinq ans de prison ferme et une amende évaluée à cinq millions de francs Cfa. C’est du moins la sentence qui a été prononcée par la justice gabonaise contre un ancien proche collaborateur d’Ali Bongo. Il s’agit en effet de Brice Laccruche Alihanga. Il est poursuivi depuis quelques mois pour « délivrance indue de documents administratifs ». Quelques jours plus tôt dans la semaine, le mis en cause avait reconnu à la surprise général tous les faits qui lui sont reprochés.

Un certificat de nationalité…

On retient que l’ancien proche collaborateur d’Ali Bongo est né en France et plus particulièrement à Marseille de parents français. Il aurait obtenu la nationalité gabonaise à l’âge de 5 ans. Les faits qui lui sont reprochés sont relatifs à l’établissement d’un certificat de nationalité gabonais mentionnant le nom d’un autre homme que son père biologique. Le document administratif mentionne le nom du nouveau conjoint de sa mère comme son père alors même qu’il n’a pas été adopté par ce dernier.

Un ancien proche collaborateur

Rappelons que Brice Laccruche Alihanga a été un homme incontournable au Gabon lors de la maladie d’Ali Bongo. Il a dans un premier temps été mis de côté après le retour au pays du président gabonais. Il avait par la suite été emporté par une vaste opération anti-corruption appelée Scorpion. Notons que plusieurs hauts responsables gabonais avaient été emportés par cette affaire.

