En marge de l’Assemblée générale de l’ONU cette semaine, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé à plusieurs médias que la Turquie continuera à renforcer sa sécurité avec les systèmes de défense antiaérienne russe S-400. Après sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, Erdogan a également indiqué qu’il avait évoqué avec son homologue la possibilité d’une plus grande coopération militaire. Après ces différentes interventions du président turc, Washington a exhorté Ankara vendredi à se détourner des armes russes, au risque de la détérioration des relations diplomatiques déjà tendues entre les deux pays.

« Nous avons exhorté la Turquie à tous les niveaux et à toutes les occasions à ne pas conserver le système S-400 et à s’abstenir d’acheter tout équipement militaire russe supplémentaire », a déclaré aux journalistes Wendy Sherman, numéro deux du département d’État, interrogée sur le voyage d’Erdogan en Russie. « Nous continuons à le faire savoir clairement à la Turquie, et à lui dire quelles seront les conséquences si elle va dans cette direction », a ajouté Wendy Sherman. Elle a rappelé que le S-400 n’était « ni compatible ni utilisable avec les systèmes de l’OTAN ».

« La Turquie est parfois un défi »

Bien qu’Ankara soit engagé a défié les Etats-Unis, Wendy Sherman a affirmé que la relation avec la Turquie comptait pour Washington, rappelant leur accueil de millions de réfugiés syriens de même que l’aide offerte pour la gestion de l’aéroport de Kaboul. « La Turquie est parfois un défi. Je suis sûre qu’ils trouvent que les États-Unis sont parfois un défi. Mais ils sont un allié précieux de l’Otan », a déclaré Wendy Sherman. Pour sa part, le président turc a déclaré jeudi que les choses avaient « mal commencé » entre lui et Biden, ce dernier l’ayant qualifié d’autocrate avant sa venue au pouvoir.