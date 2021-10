Situation confuse à Copargo après la démission du maire Ignace Ouorou du parti FCBE. Ce dernier et plusieurs de ses conseillers communaux, ont quitté le parti de Paul Hounkpè pour se rallier à l’Union Progressiste dirigée par Bruno Amoussou. Seulement, la base n’est pas d’accord avec ce choix. Elle préfère faire partie du Bloc Républicain. Le samedi 16 octobre dernier, Abdoulaye Bio Tchané a rencontré Wahabou Fousséni, le désormais ex-Secrétaire exécutif communal FCBE de Copargo.

« Nous n’avons pas de personnes indiquées (à l’Union Progressiste) qui connaissent les réalités de Copargo«

Il était accompagné par plusieurs membres désignés par la base du parti. Ils sont allés dire au Secrétaire général national du BR que leur choix se porte sur le parti du cheval blanc cabré, et non sur l’Union progressiste. « Nous n’avons pas de personnes indiquées (à l’Union Progressiste) qui connaissent les réalités de Copargo pour qu’elles puissent vraiment garder le développement de la commune. C’est pourquoi avec le Bloc républicain où nous avons nos frères qui sont déjà bien lotis, nous pensons que si nous les avons comme compagnons, on peut voir d’ici là la commune de Copargo se développer vraiment dans une grande solidarité » a déclaré Wahabou Fousséni selon les propos rapportés par le journal l’Evènement Précis.

Laurent Sarè, un autre membre FCBE démissionnaire va abonder dans le même sens que M Fousséni. A l’en croire, le BR est le parti qui est le plus proche d’eux « et qui peut réellement être profitable au développement de (leur) commune ». On attend la réaction du maire Ignace Ouorou.