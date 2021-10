La société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin a dévoilé lundi son plan pour une station spatiale commerciale baptisée « Orbital Reef ». La station sera construite en partenariat avec plusieurs sociétés spatiales et ils prévoient de la déployer entre 2025 et 2030. Blue Origin décrit la station Orbital Reef, qui serait habitable jusqu’à 10 personnes, comme un « parc d’activités à usage mixte » dans l’espace, ainsi qu’une « hospitalité exotique » pour les touristes de l’espace.

« Agences spatiales expérimentées, consortiums dans les hautes technologies, nations sans programme spatial, médias et agences de voyages, entrepreneurs et inventeurs subventionnés, investisseurs portés vers l’avenir, tous ont leur place » à bord de la station ont indiqué les entreprises dans un communiqué. Orbital Reef est conçu pour avoir presque autant de volume habitable que la Station spatiale internationale (ISS). Elle évoluera à 500 km d’altitude, soit un peu plus haut que l’ISS et mesurera 830 m3, soit « presque autant » que l’ISS. L’architecture de la station sera « centrée sur l’humain », avec de « larges fenêtres », ont promis les principaux associés.

« Améliorer la vie sur Terre »

Le principal partenaire de la société pour la station est Sierra Space, une filiale de l’entrepreneur aérospatial Sierra Nevada Corporation. L’équipe comprend également Boeing, Redwire Space et Genesis Engineering. « Nous commençons tout juste à comprendre les énormes implications que la recherche, le développement et la fabrication en microgravité peuvent signifier, non seulement pour explorer l’univers et faire des découvertes, mais aussi pour améliorer la vie sur Terre », a déclaré Mike Gold, vice-président exécutif de Redwire.

Blue Origin va fournir les systèmes utilitaires

Blue Origin fournira les « systèmes utilitaires » et les « modules de base » de la station spatiale et prévoit d’utiliser sa fusée New Glenn pour lancer Orbital Reef. Sierra Space apporte son habitat LIFE (Large Integrated Flexible Environment ; essentiellement un module de station spatiale gonflable) et prévoit d’utiliser son vaisseau spatial Dream Chaser pour transporter des marchandises et des membres d’équipage vers et depuis la station. Le vice-président de Blue Origin, Brent Sherwood, a déclaré que l’équipe n’allait pas donner « un chiffre spécifique » sur le coût de la station spatiale Orbital Reef, ajoutant que les chiffres financiers sont commercialement sensibles.