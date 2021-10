Cela fait plus de trois ans que Jair Bolsonaro a pris les rennes de son pays. En 2018, Bolsonaro a remporté la présidentielle dans son pays avec plus de 55 % des voix. Appelé très souvent le « Trump brésilien », Jair Bolsonaro ne fait pas toujours l’unanimité dans son pays. De plus en plus de voix s’élèvent contre sa gestion des affaires dans son pays.

A quelques mois de la présidentielle au Brésil, des initiatives contre le président voient le jour. Ce mardi, une ONG autrichienne a déposé une plainte contre le dirigeant brésilien à la Cour Pénale Internationale (CPI). L’ONG AllRise puisque c’est d’elle qu’il s’agit estime que depuis l’arrivée de M Bolsonaro au pouvoir, la déforestation a augmenté de 88%.

Cette organisation a déposé une plainte à la Cour Pénale Internationale contre le président Jair Bolsonaro en pointant du doigt la responsabilité de l’homme d’Etat brésilien mais aussi les retombées de la déforestation amazonienne sur le monde. L’organisation non gouvernementale AllRise accuse par ailleurs l’administration du Président Bolsonaro d’avoir déforesté environ 4000 km2 par an.