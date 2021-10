Les services de renseignement américains ont créé une unité spécialisée dans les questions liées à la Chine. L’annonce a été faite ce jeudi par la CIA. Selon les précisions faites dans le communiqué de l’agence américaine, il ne s’agit nullement d’une structure dont les agissements sont dirigés comme le peuple chinois. A en croire le directeur de la principale agence de renseignement américaine, William Burns, l’unité aura le mérite de renforcer le travail collectif des agents de la CIA.

« Le CMC va renforcer notre travail collectif sur la menace géopolitique la plus importante à laquelle nous sommes confrontés au 21e siècle : un gouvernement chinois de plus en plus hostile », a-t-il fait savoir dans le communiqué rendu public à cet effet. Notons que l’administration Biden considère la puissance asiatique comme un « concurrent stratégique ». Au Pentagone, une unité spéciale avait déjà été mise sur pied au mois de juin dernier.

Evaluer la menace que représente Pékin

L’objectif était d’évaluer la menace que représente Pékin au plan militaire et être à même d’y faire face. Rappelons également qu’au cours de ces dernières années, les services de renseignements américains ont mis à nu plusieurs cas d’espionnage. Ce type d’espionnage se rencontrait souvent sur le plan industriel ou militaire au profit de Pékin. La Chine est également accusée d’être à l’origine de plusieurs cas de cyberattaque dirigés contre des institutions américaines.