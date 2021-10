Selon l’analyse de dizaines de milliers d’études publiée lundi par des chercheurs, les effets du changement climatique pourraient déjà impacter 85% de la population mondiale. Mais ce n’est pas tout, des experts ont également mis en garde mardi, dans une étude parue dans la revue Environmental Research Letter, contre une augmentation record du niveau des mers. D’après les chercheurs, même si l’objectif de parvenir à 1,5 °C d’ici 2100, par rapport à l’ère préindustrielle, est atteint, le niveau des mers va continuer à monter pendant un siècle.

D’après les estimations actuelles, le niveau des mers va monter entre 0,5m et 1m, et ceci durant tout le siècle. Cette augmentation menace gravement les villes côtières qui pourraient disparaitre. Selon les experts, le phénomène va se poursuivre au-delà du siècle en raison de l’effet du réchauffement de l’eau et de la fonte des glaces peu importe le niveau de la réduction de l’émission des gaz à effet de serre. Cette menace concerne environ 5 % de la population mondiale qui selon les experts vivent actuellement sur des terres situées sous le niveau qui sera atteint en marée haute sous l’effet du CO2 déjà accumulé dans l’atmosphère.

Un demi milliard de personnes seront touchées

D’après Ben Strauss, auteur principal de l’étude, le niveau actuel du réchauffement climatique suffit pour faire monter le niveau des mers à deux mètres même si cela prendra mille ans. D’après l’étude, au moins 500 millions de personnes seraient impactées par cette hausse directe du niveau de la mer et les inondations causées par le réchauffement. L’Asie sera le continent le plus touché par les impacts. Parlant de l’Asie justement, de récentes études avaient montré que huit grandes villes de l’Indonésie pourraient bientôt être sous l’eau à mesure que le niveau de la mer monte. Celui qui coule au rythme le plus rapide est Jakarta.