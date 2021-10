Le président brésilien Jair Bolsonaro suscite la polémique suite à ses propos sur le réseau social Facebook, où il a fait un lien entre être vaccinné contre la covid-19 et le VIH. Lors de son direct habituel sur le réseau social, le jeudi dernier, le chef de l’Etat brésilien avait évoqué une rumeur selon laquelle plusieurs rapports officiels du gouvernement britannique font savoir que les personnes vaccinées développent beaucoup plus vite le sida.

YouTube a enlevé la vidéo

L’information avait rapidement été qualifiée de Fake News, notamment par le journal français Le Monde. Dans un communiqué publié le samedi, la société brésilienne des maladies infectieuses, avait mis l’accent sur le fait qu’« aucune relation n’est connue entre un quelconque vaccin contre le Covid-19 et le développement du syndrome d’immunodéficience acquise ». Suite aux propos de Jair Bolsonaro, Instagram et Facebook ont supprimé hier lundi 25 octobre 2021, la vidéo mise en cause. Toujours au cours de la même journée, la plateforme YouTube a enlevé ladite vidéo de la plateforme. Par ailleurs, elle a suspendu pour une semaine les activités de la chaîne YouTube de Jair Bolsonaro. Notons que les mesures prises par ces réseaux sociaux, rappellent celles qui ont été prises à l’encontre de l’ancien président américain Donald Trump.

Ce dernier avait été banni de la plupart des réseaux sociaux américains suite à son discours, après lequel a eu lieu l’insurrection contre le capitole le mercredi 06 janvier 2021. Concernant Jair Bolsonaro, il pourrait bien être banni d’Instagram et de Facebook s’il viole de façon répétée les standards de la communauté et les conditions ou règlements de la plateforme.