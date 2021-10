Un journaliste citoyen chinois dont les vidéos virales donnaient un aperçu précoce non révélé de l’épidémie du Covid-19 alors qu’elle ravageait la ville de Wuhan a refait surface plus de 600 jours après sa disparition. Chen Qiushi, avocat et journaliste citoyen autoproclamé, avait disparu en février 2020 après avoir passé environ deux semaines à l’épicentre de ce qui deviendrait plus tard une pandémie. Il publiait souvent des vidéos déchirantes dans leur représentation de la peur et de la confusion qui sévissaient la ville verrouillée de 11 millions d’habitants.

Les proches et la famille de M. Qiushi avaient déclaré qu’ils pensaient qu’il avait été mis en quarantaine de force par les responsables de la sécurité de l’État, bien qu’il ne présente aucun symptôme de la maladie. M. Qiushi est réapparu jeudi avec une courte apparition sur le flux vidéo en direct d’un ami sur YouTube et a également fait signe de vie sur son compte Twitter. « Au cours de l’année et des huit derniers mois, j’ai vécu beaucoup de choses. On peut en parler, d’autres non », écrit-il et d’ajouter : « Je crois que vous comprenez ».

Je n’ai même pas peur de la mort

Les vidéos de M. Chen pendant les premiers jours de l’épidémie du Covid-19 ont offert l’une des rares fenêtres sur ce qui se passait à Wuhan lorsque le public avait peu d’informations sur le virus. Ils ont été visionnés des millions de fois sur la populaire plate-forme de médias sociaux WeChat avant que son compte ne soit supprimé. Plus tard, il a continué à publier des vidéos sur YouTube, qui est bloqué en Chine. Il a documenté la pandémie en interviewant des personnes qui avaient perdu leurs proches et en filmant à l’intérieur des hôpitaux locaux. Dans une vidéo, il s’est entretenu avec un autre journaliste citoyen qui avait reçu la visite de la police locale.

Pas de commentaires

« Je n’ai même pas peur de la mort. Vous pensez que j’ai peur de vous, Parti communiste ? », avait-il déclaré dans une vidéo publiée environ une semaine avant sa disparition, après avoir révélé que les autorités locales l’avaient contacté, lui et ses proches, pour faire pression sur lui pour qu’il retourne dans sa ville natale au nord de la Chine. Interrogé sur la disparition et la réapparition de M. Qiushi, un officier de police répondant au téléphone au bureau municipal de la sécurité publique de Wuhan a déclaré qu’il n’avait pas la permission de commenter. M. Qiushi lui non plus n’a pas répondu aux demandes de commentaires.