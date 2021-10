Le chef de la diplomatie française a profité de la déclaration qu’il a faite ce mardi 12 octobre à l’Assemblée Nationale pour se prononcer sur la situation algérienne. Ce fut une occasion pour le ministre des Affaires étrangères de faire remarquer que la France respecte la souveraineté de l’Algérie. Jean-Yves Le Drian a notamment rappelé qu’il y a quelques jours, l’actuel locataire de l’Elysée est revenu sur le respect qu’il a pour le peuple algérien.

« Cela signifie aussi bien sûr le respect fondamental de la souveraineté algérienne », justifie le ministre des Affaires Etrangères. « C’est aux Algériens et à eux seuls de décider de leurs destins et de définir les contours de leurs choix et de leur débat politique. », a réaffirmé le ministre français des Affaires étrangères lors de sa prise de parole à l’Assemblée Nationale.

Le respect de l’Etat algérien exigé pour le retour à la normale

Ces déclarations interviennent alors que les relations diplomatiques entre Paris et Alger n’ont pas été très harmonieuses au cours de ces derniers jours. Les autorités algériennes ont décidé au début du mois d’octobre de rappeler l’ambassadeur en poste à Paris avec effet immédiat. Le ciel algérien avait également été interdit aux avions militaires français de l’opération antijdihadiste Barkhane au Sahel. La condition imposée pour le retour à la normale des relations entre les deux pays est le respect « de l’Algérie et le respect total de l’État algérien ».