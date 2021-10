Le géant mondial des réseaux sociaux, Facebook, pourrait changer d’identité très bientôt. Il s’agit en effet d’une information qui vient du média américain The Verge, publiée dans la soirée d’hier mardi 19 octobre 2021. Ce dernier assure s’appuyer sur plusieurs sources fiables à Facebook.

Le nom pourrait tourner autour de « Horizon »

Selon le média, il ne s’agit cependant pas uniquement du nom mais aussi de l’image de marque du mastodonte américain. The Verge a par ailleurs fait savoir que le nouveau nom n’est pas encore connu et est bien gardé par Facebook. Cela ne l’a pas empêché de faire des spéculations, en indiquant que le nom pourrait tourner autour de « Horizon ». Ce dernier est la dénomination d’une version de Facebook en réalité virtuelle, qui est en développement. Notons que ces informations interviennent après que la firme propriété de Mark Zuckerberg ait dévoilé son ambition de passer à un nouveau cap. Le milliardaire américain ne veut plus en effet se contenter d’un simple réseau social, en se concentrant davantage sur le Métavers.

Lors d’une interview accordée à The Verge, au cours du mois de juillet dernier, Mark Zuckerberg avait néanmoins déclaré : « Je crois que ce sera une grande partie du prochain chapitre de l’évolution d’internet, après l’internet mobile ». Pour rappel, le Métavers est un monde parallèle numérique. Pour le réaliser, deux hauts responsables de Facebook avaient déclaré dans un article de blog que la firme compte embaucher 10 000 personnes dans l’Union européenne.